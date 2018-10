Berlin (AFP) Bei einem Weltkriegsgedenken in Italien hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) eindringlich vor einem Wiederaufleben von "Hass und Rassismus" in Europa gewarnt. "Wenn überall auf der Welt die Populisten Nationalismus und Abschottung predigen, dann wollen wir gemeinsam eintreten für mehr internationale Zusammenarbeit, für mehr Freiheit, für mehr Respekt", sagte Mass am Sonntag bei einer Gedenkveranstaltung im italienischen Marzabotto nahe Bologna. In der Ortschaft und ihren Teilgemeinden hatten SS-Angehörige vom 29. September bis 5. Oktober 1944 mehr als 770 Menschen ermordet hatten, darunter über 200 Kinder.

