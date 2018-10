Kopenhagen (AFP) Die dänische Rock-Ikone Kim Larsen ist tot. Der Sänger sei am Sonntag im Alter von 72 Jahren nach langer Krankheit gestorben, teilte sein Produzent Jörn Jeppesen auf Larsens Website mit. Am Sterbebett sei Larsen von seiner Frau und seinen sechs Kindern umgeben gewesen. Der Musiker war seit Anfang des Jahres wegen Prostatakrebs in Behandlung gewesen.

