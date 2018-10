Kiew (AFP) Bei der Explosion einer Landmine in der Ostukraine sind drei Kinder getötet und ein weiteres verletzt worden. Die Explosion habe sich am Sonntag in der Stadt Gorliwka ereignet, sagte der Verteidigungsminister der selbst ernannten Separatisten-Regierung, Eduard Basurin, der Nachrichtenagentur AFP. Die 30 Kilometer nördlich von Donezk Stadt Gorliwka wird von den prorussischen Rebellen kontrolliert und liegt an der Frontlinie.

