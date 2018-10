Lille (AFP) Ein Gemälde des flämischen Meisters Frans Francken des Jüngeren ist in Frankreich für knapp 1,5 Millionen Euro versteigert worden. Das Werk erzielte damit bei einer Versteigerung am Samstag in Troyes das Zehnfache seines Schätzpreises. Laut dem Auktionshaus Boisseau-Pomez stammte es aus französischem Privatbesitz und ging an einen "großen europäischen Sammler".

