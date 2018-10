München (dpa) - Nach der ersten Wiesnwoche ziehen Festleitung und Polizei in München heute ihre Halbzeitbilanz. Das tödliche Ende eines Streits überschattet das Fest: Am Freitagabend waren zwei Männer aneinandergeraten. Der eine streckte den anderen nieder und verletzte ihn so schwer, dass er kurz darauf starb. Das Fest war bis dahin heiter und friedlich verlaufen. Es kamen mehr Besucher als in der ersten Vorjahreswoche. Damals waren es rund drei Millionen Menschen.

