Worms (AFP) Rauchende Nüsse haben im rheinland-pfälzischen Sulzheim einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Helfer rückten am Samstag mit 20 Einsatzkräften zu einem vermeintlichen Garagenbrand in der Gemeinde aus, wie die Polizei in Worms am Sonntag mitteilte. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass der Hausbesitzer Walnüsse zum Trocknen auf eine eingeschaltete Herdplatte in seiner Garage gelegt und anschließend das Haus verlassen hatte.

