Sotschi (dpa) - Ferrari-Pilot Sebastian Vettel muss sich auf ein schweres Formel-1-Rennen in Russland einstellen. Der Heppenheimer startet heute nur von Position drei in den Grand Prix in Sotschi. Vor ihm ist ausgerechnet das Mercedes-Duo aus Pole-Mann Valtteri Bottas und dem Zweiten Lewis Hamilton. Mit dem Tempo der beiden Silberpfeile konnte Vettel in der Qualifikation nicht mithalten. In der WM-Wertung liegt er schon 40 Punkte hinter Spitzenreiter Hamilton.

