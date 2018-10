Ottobeuren (AFP) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die neue Schuldenpolitik der italienischen Regierung kritisiert. "Eine neue Finanzkrise aufgrund neuen Schuldenmachens kann niemand in Europa wollen", sagte Söder am Sonntag bei einem europapolitischen Symposium in Ottobeuren. Er könne auch nicht nachvollziehen, dass es in Italien "Jubelfeiern" wegen der neuen Schuldenpolitik der populistischen Regierung gegeben habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.