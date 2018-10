Tripolis (AFP) Angesichts anhaltender Gewalt in Libyen ist nach Einschätzung des UN-Gesandten Ghassan Salamé eine Verschiebung der für Dezember geplanten Wahlen möglich. "Es ist noch viel zu tun. Es könnte sein, dass es nicht möglich ist, den Wahltermin am 10. Dezember einzuhalten", sagte Salamé am Samstagabend der Nachrichtenagentur AFP. Urnengänge könnten zwar "in naher Zukunft" abgehalten werden, "aber mit Sicherheit nicht jetzt".

