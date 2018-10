Berlin (AFP) Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) sieht in dem Schlag gegen mutmaßliche Rechtsterroristen in Sachsens einen Beleg für die Bedrohung von Rechts. "Von rechtem Terror geht reale und große Gefahr aus, die wir sehr ernst nehmen", schrieb Barley am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

