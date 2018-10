Berlin (AFP) In Berlin hat am Montagnachmittag das dreitägige Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Vor allem Touristen bummelten vor dem Bundestag, dem Brandenburger Tor und entlang der Straße des 17. Juli zwischen Aktionsständen, Infozelten und zahlreichen Imbissbuden. Das Bürgerfest unter dem Motto "Nur mit euch" sollte am Abend mit einem Konzert der Neuen Philharmonie offiziell eröffnet werden.

