Bamberg (AFP) Im Zusammenhang mit im Sommer vereitelten Anschlagsplänen auf iranische Exil-Oppositionelle in Frankreich hat die deutsche Justiz grünes Licht für die Auslieferung eines iranischen Diplomaten an Belgien gegeben. Die Auslieferung des in Österreich akkreditierten Diplomaten sei zulässig, erklärte das Oberlandesgerichts Bamberg am Montag.

