New York (AFP) Zwei Großkonzerne in den USA bekommen einen neuen Chef: Der Industriegüterkonzern General Electric (GE) tauscht mit sofortiger Wirkung seinen Chef aus. John Flannery muss nach nur etwas mehr als einem Jahr im Amt gehen, der 55-jährige Lawrence Culp übernimmt, wie GE am Montag mitteilte. Zudem senkte der Konzern seine Gewinnerwartung. Beim Arzneimittelhersteller Pfizer geht der Chef Ian Read nach acht erfolgreichen Jahren im Amt Ende des Jahres.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.