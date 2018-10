Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Oktober 2018:

40. Kalenderwoche

275. Tag des Jahres

Noch 90 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Hermann, Jakob

HISTORISCHE DATEN

2017 - Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die drei US-Amerikaner Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young für Arbeiten zur Funktion und Kontrolle der Inneren Uhr. Das teilt das Karolinska-Institut in Stockholm mit.

2013 - In zwei Abstimmungen im Parlament erhält Italiens Ministerpräsident Enrico Letta das Vertrauen und kann weiter daran arbeiten, das Euro-Krisenland aus der tiefen Wirtschaftsflaute zu führen.

2003 - Die Bundeswehr wird noch einmal drastisch verkleinert. Bis 2010 sollen Posten von mehr als 30.000 Soldaten und 45.000 Zivilbeschäftigten sowie etliche Standorte abgebaut werden.

1998 - Knapp neun Jahre nach dem Mauerfall wird der Potsdamer Platz in Berlin mit der Eröffnung der Daimler-City zu neuem Leben erweckt.

1968 - Wenige Tage vor dem Beginn der Olympischen Sommerspiele 1968 in Mexiko-Stadt verüben Sicherheitskräfte im Stadtteil Tlatelolco ein Massaker an demonstrierenden Studenten. Schätzungen gehen von 150 bis 325 Toten aus.

1958 - Guinea proklamiert seine Unabhängigkeit. Ahmed Sékou Touré wird erster Staatspräsident des Landes.

1953 - Das Kabarett «Die Distel» am Bahnhof Friedrichstraße in Ost-Berlin wird eröffnet.

1928 - José Maria Escrivá de Balaguer gründet in Madrid den Laien- und Priesterorden Opus Dei (Werk Gottes).

1608 - Jan Lapprey (Hans Lippershey) stellt bei der niederländischen Regierung seine Erfindung des Fernrohrs vor.

GEBURTSTAGE

1948 - Donna Karan (70), amerikanische Modedesignerin, gründet 1984 ihr Modehaus in New York, Verkauf an den französischen Luxusgüter-Konzern Moët Hennessy - Louis Vuitton 2001

1948 - Anna Mitgutsch (70), österreichische Schriftstellerin («Die Züchtigung», «Haus der Kindheit»)

1943 - Joachim Hermann Luger (75), deutscher Schauspieler, bekannt geworden in der Rolle als «Hans Beimer» aus der ARD-Serie «Lindenstraße»

1928 - Oswalt Kolle, deutscher Autor und Publizist («Geheimnis der Liebe», «Liebe als Gesellschaftsspiel»), gest. 2010

1928 - Eberhard von Kuenheim (90), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der BMW AG 1970-1993, Aufsichtsratsvorsitzender 1993-1999

TODESTAGE

2017 - Tom Petty, amerikanischer Rockmusiker (Band Tom Petty & the Heartbreakers, «American Girl», «The Waiting»), geb. 1950

1968 - Marcel Duchamp, französisch-amerikanischer Künstler (Skulptur «Fontain»), geb. 1887