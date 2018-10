Bamako (AFP) Bei einem Angriff an der Grenze zum Niger sind in Mali mehr als 20 Menschen getötet worden. Am Freitag und Samstag seien "mindestens 25 Tuareg-Zivilsten" in der Stadt Amalaoulaou im Osten des Landes von bewaffneten Männern getötet worden, sagte ein Mandatsträger der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Die Angreifer seien auf Motorrädern unterwegs gewesen und hätten "wahllos auf Anwohner geschossen". Die Angreifer hätten Turbane getragen, so dass ihre Gesichter kaum zu erkennen gewesen seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.