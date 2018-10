Tokio (AFP) Nach der Einigung in letzter Minute auf eine Neuauflage des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta) sind in Japan die Kurse deutlich gestiegen. Der Nikkei-Index der 225 größten Unternehmen des Landes an der Börse in Tokio erreichte zum Handelsschluss am Montag über 24.245 Punkte und damit den höchsten Stand seit 27 Jahren - seit November 1991.

