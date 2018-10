Jakarta (AFP) Nach der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe in Indonesien sind mehr als tausend Häftlinge aus Gefängnissen entkommen. Eine Vertreterin des indonesischen Justizministeriums sagte am Montag, insgesamt seien aus drei Haftanstalten der betroffenen Insel Sulawesi rund 1200 Insassen geflohen. Zwei der Gefängnisse befinden sich in der verwüsteten Stadt Palu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.