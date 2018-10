Recklinghausen (AFP) Wegen rechtsextremer Schmierereien in der Ruhrgebietsstadt Gladbeck hat der Staatsschutz der Polizei Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte brachten die rechten Symbole und Farbschmierereien unter anderem an einer Moschee, an Wohnhäusern und auf den Scheiben eines Supermarkts an, wie die Polizei am Montag in Recklinghausen mitteilte.

