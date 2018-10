Seoul (dpa) - Als Zeichen einer weiteren militärischen Entspannung haben Nord- und Südkorea damit begonnen, Landminen in der Pufferzone zwischen beiden Ländern zu entfernen. Demnach sollen In den kommenden 20 Tagen sämtliche Minen in der sogenannten Gemeinsamen Sicherheitszone im Grenzort Panmunjom beseitigt werden, wie das Verteidigungsministerium in Seoul mitteilte. Ein Ministeriumssprecher sagte, seines Wissens habe Nordkorea auf seiner Seite ebenfalls mit der Räumung begonnen. Das wurde von nordkoreanischer Seite noch nicht bestätigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.