Berlin (AFP) Das Bundesamt für Verfassungsschutz sammelt laut einem Medienbericht Material über extremistische Bestrebungen in der AfD. Die Landesämter für Verfassungsschutz übermittelten Erkenntnisse darüber an das Bundesamt, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Dienstag unter Berufung auf Informationen des Bundesinnenministeriums. Demnach wurden kürzlich einige Landesämter, die bis dahin noch keine Erkenntnisse geliefert hatten, gebeten, dies nun nachzuholen.

