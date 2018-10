London (AFP) Die in Großbritannien bislang Homosexuellen vorbehaltenen eingetragenen Partnerschaften sollen bald auch heterosexuellen Paaren möglich sein. Wie die konservative Premierministerin Theresa May am Dienstag mitteilte, ist eine entsprechende Gesetzesänderung vorgesehen. Damit solle das "Ungleichgewicht" zwischen homo- und heterosexuellen Paaren "korrigiert" werden. Die Ausweitung der eingetragenen Partnerschaften solle allen Paaren - ob gleichgeschlechtlich oder nicht - "die selben Möglichkeiten im Leben" bieten.

