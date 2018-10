Reutlingen (AFP) Eltern haben ihre fünfjährige Tochter nach der Rückkehr aus dem Urlaub am Stuttgarter Flughafen vergessen. Das Mädchen fiel am Montagabend Flughafenmitarbeitern auf, als es allein und orientierungslos umherirrte, wie die Polizei in Reutlingen am Dienstag mitteilte. Trotz wiederholter Durchsagen blieben die Eltern unauffindbar, so dass das Kind zunächst zum Polizeirevier gebracht wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.