Essen (AFP) Rund um den teilweise von Kohlegegnern besetzten Hambacher Forst hat der Energiekonzern RWE am Dienstag zur Vorbereitung der ab Oktober geplanten Baumrodungen mit dem Bau eines kleineren Grabens und anderer Absperrungen begonnen. Diese sollten "auch aus Sicherheitsgründen" deutlich machen, wo das Betriebsgelände beginne, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag in Essen. Es handle sich keinesfalls um "martialische" Sicherungsanlagen.

