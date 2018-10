Paris (AFP) Im Rechtsstreit um ein im Zweiten Weltkrieg beschlagnahmtes Bild eines jüdischen Kunstsammlers aus Paris hat ein französisches Berufungsgericht die Rückgabe des Gemäldes an die Erben bestätigt. Das Werk "La cueillette" ("Die Ernte") des Impressionisten Camille Pissarro müsse an die Nachfahren des 1947 verstorbenen Sammlers Simon Bauer ausgehändigt werden, entschied das Gericht am Dienstag in Paris. Das Gemälde befand sich seit 1995 im Besitz eines Ehepaars aus den USA.

