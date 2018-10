Hamburg (AFP) Die Hamburger Feuerwehr hat ein Pferd aus einem Swimmingpool gerettet. Das Tier war bereits am Freitag mit sechs anderen Pferden aus einer Koppel ausgebrochen und in den mit einer Plane abgedeckten Pool im Garten eines Einfamilienhauses gefallen, wo es bis zum Hals im Wasser stand, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.