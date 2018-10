Istanbul (AFP) In der Türkei sind hunderte Menschen wegen der illegalen Überweisung von Geld an Iraner in den USA festgenommen worden. Insgesamt wurden 417 Haftbefehle ausgestellt, von denen 216 bereits vollstreckt wurden, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag meldete. Die Verdächtigen sollen seit Anfang 2017 fast 2,5 Milliarden Lira (fast 420 Millionen Dollar) an 28.000 Konten in den USA überwiesen haben, die zumeist Iranern gehörten.

