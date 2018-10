Istanbul (AFP) In der Türkei befindet sich einem Medienbericht zufolge ein Deutscher seit mehreren Wochen wegen des Vorwurfs der "Präsidentenbeleidigung" in Haft. Wie der "Spiegel" am Montag berichtete, wurde der Braunschweiger Hüseyin M. während eines Urlaubs bei seinen Schwiegereltern in dem Küstenort Kusadasi festgenommen. Ihm wird demnach vorgeworfen, Präsident Recep Tayyip Erdogan in den Jahren 2014 und 2015 im Online-Netzwerk Facebook beleidigt zu haben.

