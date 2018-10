Dschalalabad (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Wahlkampfveranstaltung im Osten Afghanistans sind am Dienstag mindestens 13 Menschen getötet worden. Mehr als 30 weitere wurden nach Behördenangaben verletzt, als sich der Attentäter inmitten von Anhängern eines Kandidaten in der Provinz Nangarhar in die Luft sprengte. Tote und Verletzte wurden mit mehreren Rettungswagen in ein Krankenhaus in der Provinzhauptstadt Dschalalabad gebracht.

