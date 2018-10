Straßburg (AFP) Claudia Pechstein hat im jahrelangen Rechtsstreit um ihre Dopingsperre nun auch vor dem Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg eine Niederlage erlitten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wies die Beschwerde der fünfmaligen Eisschnelllauf-Olympiasiegerin wegen der angeblich fehlenden Unabhängigkeit des Internationalen Sportgerichtshofs CAS in ihrem Verfahren am Dienstag zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.