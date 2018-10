Karlsruhe (AFP) Einen Achtjährigen hat die Polizei im baden-württembergischen Bruchsal am Dienstag vor einer verschlossenen Schule aufgelesen. Der Junge wurde von seiner Mutter am Morgen an der Schule abgesetzt, wie die Polizei in Karlsruhe mitteilte. Diese blieb allerdings wegen eines Ferientags vor dem 3. Oktober geschlossen.

