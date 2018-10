Paris (AFP) Die deutsche Rethmann-Gruppe steigt bei dem französischen Transportdienstleister Transdev ein. Das Familienunternehmen aus dem westfälischen Selm teilte am Dienstag in Paris mit, es erwerbe eine 30-prozentige Beteiligung an Transdev vom französischen Mischkonzern Veolia. Als Kaufpreis wurden 340 Millionen Euro vereinbart.

