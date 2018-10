Riad (AFP) Weil er musiziert, darf eine 38-jährige Bankerin in Saudi-Arabien ihren Auserwählten nicht heiraten. Ein Berufungsgericht in der ultrakonservativen Provinz Kassim stimmte dem Argument ihrer Familie zu, dass der Mann in schlechtem Ruf stehe, weil er die arabische Laute Oud spielt. Wie die Zeitung "Okas" am Dienstag berichtete, will die Frau den Kampf um ihre Liebe nun bis zur Staatsspitze tragen.

