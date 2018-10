Madrid (AFP) Die spanischen Behörden haben nach eigenen Angaben ein Netzwerk zur Rekrutierung und Radikalisierung von Dschihadisten in 17 Gefängnissen des Landes ausgehoben. Wie das Innenministerium in Madrid am Dienstag mitteilte, identifizierte die Guardia Civil in den Haftanstalten 25 mutmaßliche Sympathisanten der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS). Laut Ermittlerkreisen waren die meisten Mitglieder des Netzwerks Marokkaner oder Spanier marokkanischer Herkunft. Auch ein Däne war demnach mit dabei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.