Koblenz (AFP) Die Generalstaatsanwaltschaft im rheinland-pfälzischen Koblenz hat drei Syrer wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in islamistischen Terror- und Dischihadistengruppen in ihrer Heimat angeklagt. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, muss das Oberlandesgericht Koblenz über die Zulassung der Anklagen gegen die Männer im Alter von mutmaßlich 22, 23 und 27 Jahren entscheiden. Die Vorwürfe hängen nicht zusammen, es würden drei getrennte Prozesse geführt.

