Warschau (AFP) In Warschau sind am Dienstag tausende Polizisten, Feuerwehrleute und Strafvollzugsbeamte für mehr Gehalt und eine Rentenreform auf die Straße gegangen. An dem Protestmarsch in der polnischen Hauptstadt beteiligten sich auch Beamte von Grenzschutz und Zoll. Die Demonstranten versammelten sich in Uniformen und gelben Warnwesten vor dem Warschauer Königsschloss und zogen zum Präsidentenpalast. Einige machten mit Nebelhörnern lautstark auf sich aufmerksam, andere trugen einen Sarg mit Blaulicht und der Aufschrift "Polizei" durch die Straßen.

