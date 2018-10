Berlin (AFP) Nach langen Debatten hat sich die Große Koalition auf die Eckpunkte für das geplante Zuwanderungsgesetz geeinigt. Die "Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten" sollten noch an diesem Dienstag im Kabinett beschlossen werden, hießt es in den in der Nacht veröffentlichten Beschlüssen des Koalitionsausschusses. Zuvor hatten die Koalitionsspitzen in einer Marathonsitzung in Berlin stundenlang beraten.

