München (AFP) Insgesamt 17 Menschen sind am Dienstag von München aus nach Afghanistan abgeschoben worden. Der vom Bundesinnenministerium organisierte Sammelflug mit abgelehnten afghanischen Asylbewerbern startete am späten Abend nach Kabul, wie die bayerischen Behörden am Mittwoch mitteilten. Die Asylbewerber hätten Deutschland verlassen müssen, weil sie nach Ablehnung ihrer Anträge nicht freiwillig ausgereist seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.