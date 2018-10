Istanbul (AFP) Der Anwalt des in der Türkei inhaftierten US-Pastors Andrew Brunson hat Berufung vor dem türkischen Verfassungsgericht gegen einen Beschluss eingelegt, seinen Mandaten unter Hausarrest zu halten. Cem Halavurt sagte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch, er habe den Antrag am Dienstagnachmittag eingereicht. Er erwarte aber nicht, dass sich das Verfassungsgericht vor der nächsten regulären Anhörung in dem Prozess am 12. Oktober äußern werde.

