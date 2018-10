Rom (AFP) Die italienische Regierung will Presseberichten zufolge dem Druck der Europäischen Union nachgeben und die Staatsverschuldung des Mittelmeerlandes verringern. In den Zeitungen "Corriere de la Sera" und "Repubblica" hieß es am Mittwoch, das Haushaltsdefizit solle 2020 auf 2,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) reduziert werden, 2021 auf 2,0 Prozent. Vergangene Woche hatte die Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechtsextremer Lega angekündigt, dass ihr Haushaltsdefizit durch steigende Ausgaben bis 2021 bei jährlich 2,4 Prozent liegen werde.

