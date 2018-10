Berlin (AFP) Dreieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Hessen haben die Grünen in einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen deutlich zugelegt. Sie erreichen in der am Mittwoch veröffentlichten Befragung für Hit Radio FFH und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" 18 Prozent. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als bei der vorherigen Befragung, die allerdings schon im Juni stattfand.

