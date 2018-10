Den Haag (AFP) Die USA müssen nach einem Urteil des Internationalen Gerichtshofs ihre Sanktionen gegen den Iran teilweise aufheben. Die Sanktionen, die humanitäre Güter betreffen, seien unzulässig, urteilte der IGH am Mittwoch in Den Haag. US-Präsident Donald Trump hatte das internationale Atomabkommen mit Teheran aufgekündigt und Anfang Mai erklärt, die US-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft zu setzen.

