Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Oktober 2018:

40. Kalenderwoche

277. Tag des Jahres

Noch 88 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Aurea, Franz, Teresa

HISTORISCHE DATEN

2017 - Den Chemie-Nobelpreis teilen sich der Schweizer Jacques Dubochet, der Deutsch-Amerikaner Joachim Frank und der Brite Richard Henderson. Sie hatten eine Technik entwickelt, die winzige Biomoleküle im Detail sichtbar macht.

2016 - Der Hurrikan «Matthew» trifft mit bis zu 230 Stundenkilometern den Karibikstaat Haiti. Mehr als 1000 Menschen sterben.

2012 - Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher erklärt in Suzuka seinen Rücktritt vom aktiven Autorennsport.

2003 - Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten unterzeichnen eine «Erklärung von Rom», in der sie ihren Bürgern eine rasche Verabschiedung der neuen EU-Verfassung zugesagen.

1993 - Spezialeinheiten und Panzer der russischen Armee stürmen das Moskauer Parlamentsgebäude, in dem sich Gegner von Präsident Boris Jelzin verschanzt haben, und schlagen einen national- kommunistischen Putsch nieder. Etwa 150 Menschen sterben.

1992 - Ein Frachtflugzeug der israelischen Fluggesellschaft El Al vom Typ Boeing 747 stürzt auf einen Amsterdamer Vorort. 43 Menschen kommen ums Leben.

1990 - Der gesamtdeutsche Bundestag, zu dem nun auch 144 neue Abgeordnete aus der früheren DDR gehören, kommt in Berlin zu seiner ersten Sitzung zusammen.

1933 - In Deutschland wird das Schriftleitergesetz erlassen. Es verpflichtet alle Journalisten, die politische Linie des NS-Regimes zu vertreten. Juden wird die journalistische Tätigkeit weitgehend verboten.

1883 - Am Pariser Bahnhof Embarcadère de Strasbourg (heute Gare de l'Est) wird der Orient-Express offiziell in Betrieb genommen. Der Luxuszug verbindet Paris mit Konstantinopel in rund drei Nächten und zwei Tagen. Seine Jungfernfahrt hatte der Zug bereits am 5. Juni 1883 gestartet.

GEBURTSTAGE

1983 - Vicky Krieps (35), luxemburgische Schauspielerin («Elly Beinhorn - Alleinflug»)

1973 - Dennis Gansel (45), deutscher Regisseur («Die Welle»)

1953 - Andreas Vollenweider (65), Schweizer Harfenist und Komponist («Caverna Magica»)

1938 - Willi Schulz (80), deutscher Fußballer, 66-facher Nationalspieler, 263 Bundesliga-Spiele mit den Vereinen Schalke 04 (52) und Hamburger SV (211)

1923 - Charlton Heston, amerikanischer Schauspieler, Oscar als bester Hauptdarsteller in «Ben Hur» (1959), gest. 2008

TODESTAGE

2017 - Manfred Drexler, deutscher Fußballspieler, FC Schalke 04 1979-85, geb. 1951

2013 - Vo Nguyen Giap, vietnamesischer General und Politiker, befehligte 1954 die siegreichen Truppen in der berühmten Schlacht von Dien Bien Phu gegen die französischen Kolonialherren, geb. 1911