Bremen (dpa) - Der deutsch-französische Lander «Mascot» hat erste Bilder von dem Asteroiden Ryugu übermittelt. Diese zeigen eine raue Oberfläche mit großen Gesteinsbrocken.

Die japanische Raumsonde «Hayabusa2» hatte das Messgerät am frühen Mittwochmorgen in 51 Metern Höhe über dem Asteroiden ausgesetzt. Aufgrund der geringen Anziehungskraft sank «Mascot» sehr langsam zur Oberfläche hinab.

Die Landung sei erfolgreich verlaufen, sagte Hansjörg Dittus vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Mittwoch in Bremen. «Der Lander funktioniert gut.» 16 Stunden lang soll «Mascot» die Asteroidenoberfläche untersuchen. Die wissenschaftlichen Daten sollen in einigen Tagen im DLR-Kontrollzentrum in Köln vorliegen.

