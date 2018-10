Berlin (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat bei einem Besuch in Washington das "Deutschlandjahr" in den USA eröffnet. Maas bekräftigte am Mittwochabend (Ortszeit) bei einer Festveranstaltung zum Tag der Einheit in der deutschen Botschaft, die USA seien weiterhin Deutschlands "engster Partner außerhalb Europas". "Wir wollen und werden diese Partnerschaft erhalten." Angesichts politischer Spannungen zwischen Deutschland und den USA mahnte Maas: "Wenn der Atlantik in einem politischen Sinn breiter wird, müssen wir mehr und solidere Brücken bauen."

