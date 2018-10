Los Angeles (dpa) - Fans der Fantasy-Romane «Die Chroniken von Narnia» können sich auf neue Geschichten aus der Parallelwelt Narnia freuen. Der Streamingdienst Netflix kündigte mehrere Projekte rund um die Bücher des irischen Schriftstellers C.S. Lewis an. «Familien haben sich in Charaktere wie Aslan und die ganze Welt von Narnia verliebt. Wir sind begeistert, in den kommenden Jahren ihr Zuhause zu sein», erklärte Netflix-Manager Ted Sarandos. Demnach werde an mehreren Filmen und Serien gearbeitet, die auf den sieben Büchern der Saga basieren.

