Berlin (AFP) Parallel zu den Einheitsfeierlichkeiten haben sich am frühen Nachmittag in Berlin mehrere hundert Rechtsradikale zu einer Demonstration versammelt. Der vom rechten Bündnis "Wir für Deutschland" angemeldete Aufzug unter dem Motto “Tag der Nation” begann am Mittwoch vor dem Hauptbahnhof. Die aus verschiedenen Bundesländern angereisten Teilnehmer gaben sich zum Teil durch eindeutige Szenesymbole als Rechtsextreme zu erkennen.

