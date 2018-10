Ottawa (AFP) Nach mehreren westlichen Staaten hat auch Kanada Russland Cyberangriffe vorgeworfen. Zu den Zielen gehörten die kanadische Behörde für Ethik im Sport und die in Montréal ansässige Welt-Antidopingagentur (Wada), erklärte das Außenministerium in Ottawa am Donnerstag. Die kanadische Regierung sei überzeugt, dass der russische Militärgeheimdienst GRU für die Attacken verantwortlich sei.

