Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat sich "zutiefst besorgt über die immer drakonischeren Unterdrückungsmaßnahmen" gegen ethnische Minderheiten in China geäußert. Vor allem die muslimischen und turkstämmigen Uiguren und Kasachen würden verfolgt, in Internierungslagern eingesperrt und dort häufig gefoltert, stellte das Straßburger Parlament am Donnerstag in einer Entschließung fest. Die Abgeordneten verwiesen auf Meldungen über den Tod mehrerer Uiguren - vor allem von Akademikern und Gemeindevorstehern - in so genannten Umerziehungslagern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.