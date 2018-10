Straßburg (AFP) Nach der Festnahme zahlreicher Journalisten in Weißrussland hat das Europaparlament die Regierung in Minsk aufgefordert, der Einschüchterung und Bedrohung von Medienvertretern ein Ende zu setzen. In einer Entschließung verurteilte die EU-Volksvertretung am Donnerstag in Straßburg zugleich die jüngsten Änderungen am weißrussischen Mediengesetz, die eine stärkere Kontrolle des Internets durch die autoritäre Regierung in Minsk ermöglichen.

