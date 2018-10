Miami (AFP) Ein Gericht in San Juan, der Hauptstadt des US-Außengebiets Puerto Rico, hat die ehemalige puertoricanische Schönheitskönigin Áurea Vázquez Rijos am Mittwoch für schuldig befunden, einen Auftragsmörder auf ihren Mann angesetzt zu haben. Der gedungene Killer, Alex Pabón Colón, hatte bereits gestanden, den schwerreichen kanadischen Geschäftsmann Asam Anhang im September 2005 getötet zu haben. Der Vater des Opfers, Abraham Anhang, sagte Reportern außerhalb des Gerichtssaals, er sei glücklich, dass nach so vielen Jahren der Gerechtigkeit Genüge getan worden sei.

